Speed skating, World Cup Tomaszów Mazowiecki 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 21 al 23 febbraio, quinto appuntamento della Coppa del Mondo di. Sull’anello di ghiaccio di, in Polonia, round del massimo circuito internazionale che si presenta decisamente interessante, anche per andare a determinare gli equilibri nel computo delle classifiche di specialità. Il riferimento è alle specialità distance in cui Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida sono in lotta per le posizioni di vertice.Strepitosa la pattinatrice romana nell’ultima tappa andata in scena sul ghiaccio di Milwaukee (USA). Il ritorno al successo nei 3000 metri, a distanza di poco più di tre anni di quanto fatto a Calgary (Canada), è stato molto significativo. Il tutto corredato dal primo podio conquistato nel massimo circuito internazionale nei 1500 metri e suggellato dalla piazza d’onore nella Mass Start.