Lanazione.it - Spazzaneve fuori strada. Muore a 45 anni

Altra tragedia sulle nostre strade. Ieri sera si è consumato l’ennesimo incidente mortale, lungo ladi Val di Ranco nella zona di Monte Cucco, nel comune di Sigillo. Da quanto si è appreso, un mezzoè finito in una scarpata e l’uomo che era alla guida, 45, è morto. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118, l’uomo è deceduto sul colpo. Il quarantacinquenne stava tornando a casa dopo aver tolto la neve lungo la. Per cause in corso di accertamento, il mezzo di cui era alla guida sarebbe rovinato nel dirupo. L’allarme è stato dato da un uomo di Fabriano che si è accorto del guardrail divelto e ha chiamato i soccorsi. La vittima era molto conosciuta nella fascia appenninica e molto stimata. Aveva lavorato in Comune, lascia la moglie e due figli.