Ilgiorno.it - Sparatoria nel campo nomadi di via Chiesa Rossa a Milano. Due feriti

, 17 febbraio 2025 –neldi via, nella serata di oggi. Secondo una prima ricostruzione, due persone si sono presentate ferite in due diversi pronto soccorso. Si tratta di due uomini. Sul posto 118 e Carabinieri. Il 118, in particolare, ha riferito che i due si sono presentati all'Humanitas di Rozzano (), dove è stata sfondata la sbarra di accesso, e al San Paolo, mentre un'ambulanza è stata mandata in prevenzione in via351. Notizia in aggiornamento