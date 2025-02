Fanpage.it - Sparatoria in panetteria a Milano: preso il figlio del proprietario, sospettato per l’omicidio di Ivan Disar

Leggi su Fanpage.it

La Polizia ha rintracciato ildel gestore dellanella quale sabato sera è avvenuta una. Il 21enne,di aver uccisoe di aver ferito Paver Kioresko, non ha opposto resistenza e non è stato trovato in possesso di armi.