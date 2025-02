Sport.quotidiano.net - Spal, deriva inarrestabile. Il Rimini passeggia al Mazza

Ilsulle macerie della, che incassa la quarta sconfitta di fila lanciando segnali a dir poco allarmanti in vista del finale di stagione. Allo stadio, dove i biancazzurri escono a mani vuote per la sesta volta dall’inizio del campionato, i romagnoli sbloccano il risultato nel primo tempo con Gagliano e poi dilagano nella ripresa con Parigi e Longobardi. Mai davvero in partita la squadra di Baldini, che se la gioca fino gol del vantaggio dei biancorossi, poi viene colpita e affondata senza riuscire a reagire. Il tecnico toscano cambia sei giocatori di movimento su 10 rispetto alla partita di Chiavari. In difesa Fiordaliso è al debutto assoluto dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio, mentre Nador affianca Bassoli al centro della retroguardia. A centrocampo le scelte sono pressoché obbligate, con Zammarini, Radrezza e Haoudi assieme per la prima volta in assoluto.