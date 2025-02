Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Nuvole azzurrine". Ecco cosa promettono

Indicando la carta presente nello studio di Omnibus, il programma di La7 di politica e di attualità, Paoloha aggiornato i telespettatori sul tempo e diffuso quindi le ultime previsioni meteo. Il quadro illustrato non è preoccupante. Al contrario, le informazioni lasciano credere che i prossimi giorni saranno all'insegna della stabilità. "Le, rispetto a quelle bianche sull'Atlantico, sonomolto basse ma non portano maltempo", ha detto per iniziare l'esperto, specificando poi che "qualche precipitazione di pochi millimetri" ci sarà così come, al Nord, "un po' di nebbia". La tendenza non è allarmante: "Sembra possibile che si mantenga questo tipo di tempo, che però al Sud qualche pioggia più consistente in maniera isolata potrebbe portarla", ha spiegato