Sosteniamo l’indipendenza di Taiwan | gli Stati Uniti provocano e la Cina li ammonisce

I giorni passano, ma la tensione nel Pacifico – con epicentro a– non accenna a diminuire, con lo scontro tra glidi Donald Trump e ladi Xi Jinping che si fa sempre più acceso. “Esortiamo glia smettere di incoraggiare e sosteneredie a evitare di danneggiare ulteriormente le relazioni tra, nonché la pace e la stabilità dello Stretto di”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, in risposta alla pubblicazione di un documento ufficiale di Washington a sostegno deldell’isola.“di”: glie laliAlle parole è seguita la prova di forza di Pechino che, come riferito dal ministero della Difesaese, ha nuovamente accerchiato Taipei con 41 aerei militari e 9 navi da guerra cinesi.