Dilei.it - SOS chiacchere di Carnevale: come le mangio se sono a dieta?

Leggi su Dilei.it

Ledi. Sì o no? Chi ci legge sempre lo sa, siamo contrari ad ogni sentimento punitivo nei confronti del cibo, soprattutto se si parla di un qualcosa di tradizionale, nato per rallegrare un periodo e che spesso e volentieri rappresenta una bella occasione di socialità. Quindi la risposta è sì, si posmangiare ledianche se si è a, ve lo diciamo subito. Ma con un po’ di moderazione e tanta, tantissima tattica. Ecco perché.CosaLediun dolce antichissimo che oggi si prepara in occasione del, ma che ai tempi dell’Antica Roma veniva distribuito durante i Saturnali e aveva il nome di fritilia. E sui nomi di questo dolce potremmo dilungarci parecchio visto che se in Lombardia e Piemonte si chiamano, in Emilia Romagna hanno il nome di sfrappole, in Toscanai cenci in Veneto crostoli in Sicilia bugie e nel centro frappe.