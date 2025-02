Ilgiorno.it - Sorride solo Cantù. Cremona e Vigevano ko. Orzinuovi sprofonda

Sembra che sull’Acqua San Bernardosia tornato il sereno. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale, arriva un convincente successo anche contro il fanalino di coda Piacenza vincendo per 87-68. Un quarto dopo l’altro la squadra di coach Nicola Brienza (nella foto) ha preso per mano la partita mandando 5 giocatori in doppia cifra (10/27 da 3 punti) e McGee MVP da 18 punti e 4 assist. Si ferma invece la Juviche inciampa al PalaRadi contro la Tezenis Verona per 64-75. Non basta la prestazione di Freitas che ne segna 20, ma con 5/14 dal campo come Polanco con 19 punti, 1/7 da 3. Ko anche la Elechemche tra le mura amiche inciampa contro Cento per 73-78 rimanendo così nelle zone basse della classifica nonostante i 27 punti di uno Stefanini scatenato con 6/10 da 3 punti e un Taflaj da 16 punti.