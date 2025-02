Ilfattoquotidiano.it - “Sono io Maddie McCann, ho fatto il test del DNA”: colpo di scena sulla bambina scomparsa in Portogallo nel 2007, le parole di Julia Wandelt

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo essersi pentita per aver alzato un polverone, adesso torna all’attacco convinta di essere veramente lei laindel. Stiamo parlando di, 23enne che vive in Polonia e che afferma di essere Madeleine.A riportarlo è il Daily Mail. Ma prima un passo indietro:è labritannicail 3 maggio dela Praia Da Luz in (Algarve,) quando aveva quasi 4 anni. Il tutto è avvenuto di sera.si trovava con la famiglia in vacanza e stava dormendo con i fratelli nel residence, in una stanza al pianterreno, mentre i genitori cenavano a circa 120 metri di distanza. Di tanto in tanto la andavano a controllare fino a quando, all’improvviso,nel suo lettino non c’era più. Da qui l’inizio delle ricerche, che non hanno mai trovato una risoluzione.