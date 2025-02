Sono io ecco il Dna Maddie McCann l’annuncio choc sulla bimba scomparsa nel 2007

Leggi su Caffeinamagazine.it

Julia Wandelt torna a far parlare di sé. La 23enne polacca, che in passato aveva dichiarato di essere Madeleineper poi ritrattare e scusarsi, ha nuovamente pubblicato nuove “prove” a sostegno della sua teoria. Sui suoi canali social, tra cui l’account “@AmIJuliaWandelt”, ha diffuso i risultati di un presunto test del Dna che, a suo dire, confermerebbe che lei sia la bambinanelin Portogallo. Secondo Julia, i genitori disi sarebbero rifiutati di sottoporsi al test per un confronto diretto.La giovane sostiene inoltre che i medici coinvolti nelle analisi avrebbero confrontato le sue caratteristiche fisiche, tra cui occhi, denti e voce, con quelle della piccolada Praia da Luz all’età di tre anni.Leggi anche: “L’ho rapita e poi cosa ho fatto”., svolta a 17 anni dallanel: ragazza dice di essere lei“Le prove genetiche supportano fermamente l’ipotesi che Gerrypotrebbe essere il padre biologico di Julia Wandelt”, ha dichiarato la ragazza, insistendosua convinzione di essere Madeleine.