Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il Pd in affanno: netto calo dalle europee e pochi consensi per Schlein

La sfida resta a due, ma lo scenario rispetto allesembra oggi un po’ diverso. Itestimoniano andamenti differenti per i maggiori partiti, come dimostra la rilevazione di Demos per Repubblica. Come spiega Ilvo Diamanti, non è in dubbio il primato di Fratelli d’Italia: anzi, il partito di Giorgia Meloni ha addirittura guadagnatorispetto alle, con una crescita evidenteelezioni politiche del 2022.Diverso l’andamento per il Pd, che dopo il buon risultato delleha perso più di un punto percentuale. Tra le opposizioni vanno meglio le cose al Movimento 5 Stelle, che pur rimanendo alla metà deidei dem è comunque in crescita rispetto al voto di quasi un anno fa.elettorali, Pd inFratelli d’Italia è in testa con il 29,5%, ovvero lo 0,7% in più rispetto alle