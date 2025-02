Thesocialpost.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in testa, ma cala la fiducia nel governo

Il più recenteo Demos conferma il primato die della premier Giorgia Meloni tra i leader. Secondo l’indagine, una larga maggioranza dei cittadini ritiene che l’attualeresterà in carica fino alla fine della legislatura, nel 2027.Leggi anche:o politico:e Pd in calo, cresce il M5SSul fronte opposto, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, ma con un distacco significativo. Una situazione che ricorda il cosiddetto “bipartitismo imperfetto”, teorizzato da Giorgio Galli nella Prima Repubblica, quando la Democrazia Cristiana governava senza vere alternative per motivi di politica internazionale.FdI al 29,5%, Pd al 22,8%, M5s staccato all’11,4%L’indagine evidenzia un’ulteriore crescita di, che raggiunge il 29,5%, consolidando il trend positivo avviato con le elezioni politiche del 2022.