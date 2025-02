Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 17 febbraio: un’eliminazione e il secondo finalista

Leggi su Dilei.it

Mancano sempre meno puntate alla fine di questa edizione del, che comincia a tirare le somme eleggendo il. Dopo la di Lorenzo Spolverato, nella serata del 17potrebbe toccare a una donna essere eletta come secondadella stagione. Anche in questo caso il meccanismo per scegliere la gieffina che andrà dritta in finale potrebbe essere un televoto flash.Durante la diretta però è prevista anche: dopo l’ambita immunità ottenuta da Jessica Morlacchi, preferita del pubblico all’ultima votazione, questa volta dovremo dire addio a un altro gieffino, costretto dal televoto a varcare la porta rossa. A chi toccherà?, i nominati del 17Durante l’ultima puntata delandata in onda giovedì 13, la Casa ha vissuto momenti ditensione: sono infatti sei i concorrenti che sono finiti a rischio eliminazione.