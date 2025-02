Inter-news.it - Sommer assicura: «Inter, mente e fisico stanno bene. L’obiettivo è ancora qua!»

Dopo la sconfitta di misura contro la Juventus, Yanndice la sua sul momento dell’e sul mancato sorpasso sul Napoli. Di seguito le dichiarazioni del portiere svizzero rilasciate a SportMediaset.ANCHE COSE POSITIVE – La trasferta di Torino lascia l’amaro in bocca all’. Sulla gara contro la Juventus Yanndichiara: «È chiaro che questa sconfitta fa male. Era una partita molto importante per noi. Però ci sono anche tante cose positive. Nel primo tempo abbiamo fatto molto molto, con tante occasioni per noi. Nel secondo tempo un po’ meno. È un peccato».analizza la prestazione di Juventus-LEGGE DEL CALCIO – Yannprosegue: «Come mai questo calo nel secondo tempo? C’è stato anche un avversario che ha fatto, con più pressione epiù aggressivo.