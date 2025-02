Internews24.com - Sommer a Mediaset: «Sconfitta che fa male, lasciamoci questa partita alle spalle e per lo scudetto vi dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl portiere dell’Inter, Yann, ha spiegato così da dove nasce ladi ieri sera in campionato contro la JuventusIntervenuto ai microfoni di Sportal termine di Juve Inter, Yannha spiegato così da dove nasce ladi ieri sera.QUANTO FA? – «Chiaro, fa. Era unamolto importante per noi, però abbiamo tanti spunti positivi: primo tempo molto, molto bene, ci sono state tante occasioni per noi. Secondo tempo un po’ meno, peccato».COME MAICALO? – «C’è stato un avversario che ha fatto bene nel secondo tempo con più pressione e aggressività. Fisicamente stiamo bene, è chiaro abbiamo tante partite ma come tutte le squadre. Stiamo bene anche mentalmente, però a volte è così, non abbiamo fatto gol e il calcio è