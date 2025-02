Superguidatv.it - Someone Like You, la recensione del film romantico (no spoiler)

A Birmingham, in Alabama, il giovane architetto di successo Dawson Gage è da sempre innamorato della sua migliore amica del liceo, London Quinn, una giovane attrice e ballerina che però non ha mai apertamente ricambiato i suoi sentimenti. La madre della ragazza soffre di problemi renali da lungo tempo, sta facendo la dialisi ed è in attesa di un donatore compatibile, quando proprio London decide di fare il test e scopre di poter essere una candidata ideale.Ma inYou il destino ha in serbo un amaro piano per loro, giacché London viene investita a pochi giorni dall’intervento e perde la vita qualche ora dopo in ospedale. Soltanto allora Dawson viene a sapere dagli affranti genitori dell’amata che era stata concepita tramite fecondazione in vitro e che aveva un embrione gemello, la cui nascitura è stata poi data in adozione.