Solo Timothée Chalamet e Bottega Veneta potevano rendere un abito nero così bello

Recentementesi è cimentato in alcune acrobazie di moda: in Chrome Hearts rosa, in sciarpe e giacche di pelle Chanel e in un cosplay di Bob Dylan in piena regola (parrucca bionda inclusa). È quindi piacevole e nostalgico vederlo in un buonvecchio stile, con l'aspetto deldi un tempo.Sul red carpet dei BAFTA,ha accantonato ogni eccentricità e ha indossato undoppiopettocustom di, il brand preferito dai fan della moda. Caratterizzato da una giacca che portava l'orlo fino ai fianchi, i pantaloni avevano un taglio più ampio che si afflosciava sugli stivali neri. Sotto, una semplice T-shirt nera (senza dubbio realizzata in cashmere). Un, dunque, ma con uno spirito un po' sperimentale.EE BAFTA Film Awards 2025 - VIP ArrivalsJohn Phillips/BAFTA/Getty ImagesCome tutti i look del brand, l'era ricco di piccoli dettagli, dal motivo a triangolo sul taschino al sottile plissé sulla vita dei pantaloni.