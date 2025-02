Sport.quotidiano.net - Solo pari Granamica, recupero fatale

La sconfitta di misura (1-0) rimediata dalla capolista Tropical Coriano sul campo del Gambettola mantiene vive le speranze di vittoria finale del Mezzolara che, nonostante il ko nel derby contro il Medicina Fossatone maturato nell’anticipo di sabato, resta a sole due lunghezze di distanza dalla vetta della classifica del girone B di Eccellenza. Del doppio passo falso delle prime due della graduatoria non ne ha invece approfittato la terza della classe Castenaso, sconfitta 1-0 sul terreno di gioco della terzultima Faenza. L’Osteria Grande è uscita ko, con il punteggio di 2-0, dal campo del Sanpaimola mentre il fanalino di coda, in vantaggio 1-0 nel match casalingo contro il Pietracuta, ha purtroppo subìto il gol delin pieno. Nel girone A, l’unica bolognese che vi milita – lo Zola Predosa – è incappata in un’inaspettata sconfitta tra le mura amiche contro il Fabbrico.