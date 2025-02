Sondriotoday.it - Snowboard: nuovo podio per Maurizio Bormolini in Coppa del Mondo

Leggi su Sondriotoday.it

Altro, il quinto stagionale indel, per: il livignasco, dopo il successo di Rogla, in Slovenia, nel weekend appena trascorso si è piazzato terzo nel gigante parallelo didi St.Come, in Canada.Nella finalina per il terzo posto, il campione.