Quotidiano.net - Smotrich invita Hamas a deporre le armi e lasciare Gaza

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel, hatolee a, parlando prima di una riunione del gabinetto di sicurezza per discutere la fase successiva del cessate il fuoco nel territorio palestinese. "Oggi, alla riunione del governo, chiederò di votare per adottare il piano del presidente Trump: liberare immediatamente tutti gli ostaggi,per altri Paesi ele", ha affermato in una dichiarazione video, aggiungendo che Israele aprirebbe "le porte dell'inferno" serifiutasse di farlo. (ANSA-AFP).