Bolognatoday.it - Smog, in un anno 753 morti in più sotto le due Torri

Leggi su Bolognatoday.it

A Bologna, come nel resto della Pianura Padana, l’inquinamento uccide. Non è un dato allarmista ma la fotografia che emerge dal rapporto diffuso dalla Ausl di Bologna sui dati delle polveri che si trovano nell’aria del capoluogo emiliano. Nel 2023, in particolare, ovvero gli inquinanti più.