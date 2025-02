Quotidiano.net - Smartphone OPPO a meno di 120€ su Amazon: un affare tra i low cost

Acquistare unolowdiventa più semplice: con la nuova offerta, infatti, è ora possibile puntare sull'ottimoA40, modello in grado di assicurare buone prestazioni generali e un'autonomia al top, con il plus rappresentato dalla certificazione IP54 e dal rispetto dello standard militare MIL-STD-810H. Grazie alla promo in corso, loè ora acquistabile al prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Il modello è venduto direttamente da. AggiungiA40 al carrello: prezzo superA40: un lowche sorprende La scheda tecnica diA40 include un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+, refresh rate di 90 Hz e con una luminosità massima di 1.000 nits. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 affiancato da 4 GB di RAM (con possibilità di aggiungere altri 4 GB di RAM virtuale) e con 128 GB di storage.