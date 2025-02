Sport.quotidiano.net - Sliding doors IN DIFESA. Lucumi, troppi errori. Così rischia il posto. E Casale si candida

Il fine settimana ha rilanciato le ambizioni europee del Bologna. La rimonta ha ritrovato slancio: grazie al successo sul Torino, ma pure grazie al ko della Fiorentina con quel Como che il Bologna ha steso al Dall’Ara. Sestoa una lunghezza, il quarto della Lazio a 5, in virtù del pareggio acciuffato in extremis dai biancocelesti con il Napoli. Tutto bene, insomma, a parte un dettaglio che dettaglio non è Jhon. Se il Bologna cresce, il difensore è in calo. Che sia giocatore che ami il rischio e portato a qualche errore, non c’è dubbio. Spesso l’errore era però compensato dalle abilità in costruzione e di uscire palla al piede, che offriva superiorità numerica in costruzione: e Italiano non ci ha praticamente mai rinunciato. Ultimamente, però, il gioco inizia a non valere più la candela.