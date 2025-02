Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? (17 - 23 Febbraio) diretta ATP 500 Doha, ATP 500 Rio de Janeiro, WTA 1000 Dubai

E’ ripartita alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Tre i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 17 a domenica 23: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.Il grandemondiale entra nel vivo con tre tornei di altissimo livello che catalizzeranno l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tra cemento e terra battuta, tra Medio Oriente e Sud America, questi eventi rappresentano un banco di prova cruciale per i protagonisti della stagione.ospita uno dei tornei più prestigiosi del Medio Oriente, l’ATP 500 Qatar ExxonMobil Open, che si gioca sui campi in cemento della Khalifa Internationaland Squash Complex. Nel corso degli anni, questo evento ha visto trionfare campioni del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, affermandosi come una tappa chiave nella preparazione ai grandi appuntamenti sul duro.