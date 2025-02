Sportnews.eu - Sinner, tre mesi di squalifica per Jannik: le reazioni dal mondo del tennis

, patteggiamento con la WADA per tredi: ecco tutte ledaldelè uno deiti più talentuosi dellasLa gioia di– Sportnews.euDallo scorso anno, il numero uno alsta però soffrendo per un fatto assai curioso: nel suo sangue sono state trovate tracce di Clostebol, sostanza vietata agli atleti. Per questo motivo, il ragazzo era a rischioha deciso di patteggiare, prendendosi quindi tredi stop. Salterà diversi tornei importanti e rischierà di perdere la posizione numero 1 del Ranking: gli altri dovranno però vivere trefolli.Nel frattempo, arrivano ovviamente ledaldelper ladel giovaneta. Per rivederlo in campo, i tifosi dovranno aspettare fino agli internazionali di Roma di maggio: vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.