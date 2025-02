Sinner il sostegno di Ruud e Gasquet | È un bravo ragazzo siamo con lui

Leggi su Ilfaroonline.it

Il caso Jannikcontinua a spaccare il mondo del tennis. La squalifica dell’azzurro, inibito dai campi tre mesi dopo l’accordo con la Wada per mettere fine al caso Clostebol, sta facendo discutere opinione pubblica e anche i protagonisti in campo. E se qualcuno, come Kyrgios e Wawrinka, continua a non credere alla sua innocenza e buona fede, ci sono altri che lo difendono a spada tratta.Tra questi c’è Casper, numero 5 del mondo: “Conosco molto bene Jannik”, ha detto il norvegese direttamente da Guadalajara, dove sta partecipando a un torneo, “io sono con lui, penso sia un. Sono certo che anche dopo la sospensione sarà comunque il miglior giocatore del mondo”.Adisono arrivate anche le parole di Richard, tennista francese e veterano del circuito: “Jannik è un, ha una grande personalità ed è molto gentile in campo.