Sinner classifica sottosopra | crolla il numero 1

Jannik, tutto è cambiato all’improvviso: lo scossone inaspettato ha fatto sì chesse proprio sotto i nostri occhi.Se nel Bel Paese, ora come ora, il tennis tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, altrove sono ancora il calcio ed il basket a dominare. Lo si evince dal fatto che il1, nelladegli atleti più pagati al mondo nel 2024, vi sia il “solito” Cristiano Ronaldo. Ancora inarrivabile, se vogliamo, con i suoi incassi che hanno sfiorato, lo scorso anno, i 250 milioni di euro.il1 (AnsaFoto) – Ilveggente.itNel ranking elaborato da Sportico, in mezzo a cestisti ed attaccanti, spunta anche, ad un certo punto, un nome a noi familiare. Quello di Jannik, che in questa graduatoria si è piazzato, con i suoi 50 milioni di euro, al 43esimo posto.