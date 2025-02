Ilveggente.it - Sinner, che mazzata dopo la squalifica: reazione furiosa

Leggi su Ilveggente.it

, chela: la. Ecco lo scenario e cosa ha detto il numero uno del tennis Tre mesi di stop per tornare più forte di prima. Tre mesi di allenamenti (sta cercando uno sparring partner che non sia tra i tesserati) per vincere gli Internazionali di Roma che inizieranno il prossimo 7 maggio, tre giornila fine della sua, chela(Lapresse) – Ilveggente.it Jannikha trovato un accordo con la Wada, come sappiamo, per tre mesi di sospensione. Un ottimo compromesso, perché non ci dovrebbe essere nessun ribaltone in classifica e soprattutto nemmeno gli sponsor che lo hanno accompagnato in questi anni e che gli hanno permesso di essere tra i 100 sportivi più pagati nel 2024 (unico italiano) non si tireranno indietro.