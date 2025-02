Ilnapolista.it - Simonelli: «Var a chiamata? Assolutamente sì, darebbe anche responsabilità alle squadre»

Ezio Maria, presidente della Lega di Serie A, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato di Var, stadi italiani e derby d’Italia.«Credo che il giudizio sul Var non possa che essere positivo. Tutte le tecnologie che riescono a migliorare la trasparenza sono le benvenute nel mondo del calcio. Come tutte le tecnologie vanno adattate con il pensiero del mondo. Var asì. Da appassionato di tennis, il fatto di poter chiamare in caso di dubbio sarebbe a mio avviso un’evoluzione positiva.. Sono favorevole. Non abbiamo avuto modo di confrontarci in assemblea su questo tema, ma penso che molti presidenti enatori la pensino come me. Ci stiamo rendendo conto che in alcuni casi il Var non funziona bene: nell’episodio dell’espulsione di Tomori in Empoli-Milan c’era un bug nel sistema del Var.