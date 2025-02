Inter-news.it - Simonelli: «Svecchiamento stadi Serie A. Juventus-Inter grande spettacolo»

Ezio Mariaè stato eletto nuovo presidente dellaA e per la prima volta èvenuto a Radio Anch’io Sport per parlare non solo di, ma anche dei problemi principali da risolvere. DERBY D’ITALIA – Ezio Mariaera presente duranteall’Allianzum, questo il suo commento: «Loè stato molto bello, sin dal punto di vista del match che è stato avvincente, sia dal punto di vista dellodato che l’Allianzum è bellissimo. Il match è stato avvincente, così come lo è stato Lazio-Napoli la scorsa settimana. Il nostro è un campionato combattuto con tre squadre che si giocano lo scudetto. È molto visto, abbiamo raggiunto la media di 31mila spettatori a partita, che è la media più alta degli ultimi 10 anni, e per i nostri impianti è un numero alto».