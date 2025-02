Unlimitednews.it - Simonelli “Sì al Var a chiamata, stadi problema numero 1”

ROMA (ITALPRESS) – “Juve-Inter è stato uno spettacolo molto bello, sia per il match avvincente sia per l’atmosfera alloum. E’ un pò un benchmark su cui tutta la Serie A si dovrebbe avvicinare per l’impostazione delloo. Anche Lazio-Napoli è stata una partita di alto livello, a conferma che il nostro è un bel campionato, molto combattuto, con tre squadre che si giocano lo scudetto. Il nostro campionato è molto visto: abbiamo raggiunto la media di 31 mila spettatori a partita, la media più alta degli ultimi dieci anni, nonostante non abbiamo esattamente glipiù adeguati, non sono tutti Juventusum purtroppo”. Così Ezio Maria, presidente della Lega di Serie A, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio, su Juve-inter di ieri sera, big-match che ha visto il successo dei bianconeri di Motta.