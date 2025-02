Simone Vanni neo ct fioretto azzurro | Orgoglio ed emozione

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA –neo ct: “ed”“Ho accolto la nomina con infinita, ma anche con tantoper la fiducia affidatami dalla Federazione. Sento senz’altro la responsabilità d’ereditare unvincente da Stefano Cerioni, che ringrazio per il grande lavoro che ha svolto. Sono pronto a vivere questa nuova importantissima tappa del mio percorso perché la Nazionale di cui prendo la guida è un patrimonio per la scherma e per lo sport italiano”.Così, 46 anni, nato a Pisa, nuovo responsabile tecnico della Nazionale italiana di.Il debutto tra 6 e il 9 marzo: ilmaschile e femminile consarà di scena sulle pedane egiziane del Cairo.: “Abbiamo un gruppo di atleti fortissimi e sono certo che potremo crescere ancora.