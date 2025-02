Tpi.it - Simone Cristicchi sul suo brano sanremese: “È arte pura, è un dono all’Italia” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

sul suo: “È un”Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025, c’è senza dubbioche con la sua canzone, Quando sarai piccola nel quale racconta la malattia della madre, ha emozionato la platea dell’Ariston e non solo.Il cantautore, che ha raccolto anche qualche critica per via delle sue dichiarazioni su Amadeus, nella giornata di domenica 16 febbraio è stato ospite, così come quasi tutti i suoi colleghi, dello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo.Durante la trasmissione,ha parlato della sua canzone affermando: “Io credo che questo. È un regalo, è une alle persone che lo hanno capito e lo hanno amato”.“Questo, un regalo da pmia. È un” #Sanremo2025 #DomenicaIn pic.