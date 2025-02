Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, telecamere quasi pronte. Fusignani: "Attive nelle frazioni". Intervento da 900mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ultimata la collocazione dei nuovi impianti di sorveglianza e di lettura targhe nel forese. L’è stato reso possibile dal bando ministeriale che ha visto il Comune di Ravenna aggiudicarsi la scorsa primavera un finanziamento da 366mila, a copertura di una parte dei 915milatotali necessari per le operazioni. La parte rimanente, pari a 549mila, è stata messa in campo proprio dal Comune. "Sono già stati installati 17 dei 20 impianti, composti ciascuno da duedi lettura targhe Ocr e da una telecamera di videosorveglianza – evidenzia l’assessore allaEugenio–, che vanno a completare l’importante rete tecnologica relativa al controllo elettronico del territorio comunale, voluta in questi anni dall’assessorato con il comando di Polizia Locale, e realizzata dall’area Infrastrutture civili.