Sibillini Romantici | Il turismo sarà più forte dei campanili

Fermo, 17 febbraio 2025 – L’impronta del progetto ‘’ si fa sempre più performante per la promozione del territorio montano. Nella sala consiliare di Amandola sono state discusse nuove forme per incentivare il, innescare virtuosi sistemi che creeranno indotto per le attività produttive del territorio, ma soprattutto come organizzare dal punto di vista legislativo questo organismo. L’incontro era incentrato sul tema ‘Destinazioni turistiche e le ipotesi di governance’, che interessava ovviamente i comuni e le attività produttive e commerciali di Amandola, Montedinove e Rotella che fanno parte del progetto ‘’. Ospiti relatori il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, insieme supportato dall’assessore Maria Rita Grazioli, l’avvocato Guido Rossi e Valerio Temperini della Politecnica delle Marche.