Si vergogni Grande Fratello bufera su Alfonso dopo l’uscita su Helena

“Volgare e squallido, è ora che esca da quella casa!”.sul concorrente del. L’inquilino della casa più spiata d’Italia è finito nel mirino del pubblico per una battutaccia nei confronti diPrestes. Sui social, molti spettatori si sono indignati per quanto accaduto e ora sperano che il suo percorso all’interno del reality show di Canale 5 finisca presto.Come detto, la frase incriminata è stata rivolta a, ma la brasiliana sembra non essersene accorta. Conoscendo il suo carattere, difficilmente avrebbe lasciato correre senza replicare, soprattutto considerando che tra lei e l’autore del commento non c’è alcuna stima. A finire al centro delle polemiche è infattiD’Apice, il giovane imprenditore napoletano, già protagonista di diverse controversie nelle ultime settimane.