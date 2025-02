Lanazione.it - Si sente male in campo durante una gara di calcio, quindicenne portato in ospedale

Massa Marittima (Grosseto), 17 febbraio 2025 – Momenti di grande apprensione ieri mattina a Valpiana per un malore accusato da un ragazzo che stava disputando ladidel campionato Allievi fra Massa Valpiana e Orlando Livorno: un atleta (15 anni) della società livornese si è improvvisamente accasciato al suolo in preda a un tremore ed è stato necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo le prime cure, lo ha trasal Pronto soccorso dell’Misericordia per accertamenti. Il giovane è comunque rimasto sempre cosciente e non si esclude che il malore possa esser stato causato da una congestione. Tutto è accaduto a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il giocatore dell’Orlando Livorno – senza che ci fosse stato un contatto di gioco con qualcuno – è caduto ed è rimasto fermo sul terreno di gioco.