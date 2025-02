Sport.quotidiano.net - Si ritira Liddi, primo italiano a giocare in Mls: “Ora più tempo con la mia famiglia”

Roma, 17 febbraio – Mai come in questo caso è appropriato dire che il guantone è appeso al chiodo. Alex, classe 1988, nato a Sanremo eazzurro ad andare ain Major League negli Stati Uniti, nel 2011 con la maglia dei Seattle Mariners e vincitore della Serie del Caribe nel 2016 con i Venados de Mazatlán, ha preso la decisione dirsi.”È arrivato il momento di dire definitivamente basta con il baseball giocato e di passare così piùinsieme alla mia. È una decisione che arriva da dentro, forse anche perché non sto più battendo valido come i tempi migliori (ride, ndr). Credo di essere pronto a un nuovo capitolo della mia vita che comprenda sia il baseball - in un modo diverso rispetto a prima - sia alcuni progetti con mia moglie che vogliamo sviluppare. Il mio è stato un percorso indimenticabile - continua- che mi ha visto coronare il sogno diin Major League e in altri campionati affascinanti e di grande importanza.