Ilfattoquotidiano.it - Sharm el-Sheikh, una vacanza con un pizzico di magia

el-l’estate è tutto l’anno, una destinazione perfetta per gli amanti del mare, dove tuffarsi nelle acque turchesi e svelare uno dei reef più belli del mondo, ma anche per chi desidera un viaggio con undi. Qui le atmosfere sono suggestive e la storia è fatta di bibliche testimonianze, radici profonde e tracce di antiche carovane, ma allo stesso tempo, una realtà al passo con i tempi, che offre divertimenti per tutta la famiglia e un’entusiasmante vita mondana. Sono numerosi i ristoranti che offrono cucina internazionale, così i locali alla moda, per non parlare dello shopping, proposte che abbinano griffe ricercate all’artigianato a chilometro zero. Nonostantesia una delle destinazioni più in voga dell’Egitto balneare, conosciuta in tutto il mondo, troverai sempre quel nonsochè conturbante e misterioso, una sorta d’incantesimo che questo Paese sa fare con maestria.