Shakira ricoverata d’urgenza per un problema addominale | come sta la cantante

Problemi di salute per. Lacolombiana, attualmente impegnata in un tour mondiale con svariate tappe in America, è stata costretta ad annullare un concerto in Perù, dove mancava da ben quattordici anni. La 48enne è statain ospedale per dei forti dolori addominali. È stata la stessa artista a raccontare tutto sui social, scusandosi con i fan, che non vedevano l’ora di ammirarla sul palco, e sperando in una pronta guarigione.in ospedale, cosa è successo allaDopo essere arrivata a Lima lo scorso venerdì,è corsa al pronto soccorso a causa di un forte dolore. A quanto pare una presunta gastrite che di fatto l’ha messa ko e l’ha costretta ad un breve ricovero. Su ordine dei medici laha cancellato il suo concerto previsto per domenica 16 febbraio.