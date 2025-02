Ilfattoquotidiano.it - Shakira in ospedale per un malore, annullato il concerto a Lima: “Non sono in buone condizioni”

finisce ine si vede costretta ad annullare il. Sui propri social la star colombiana comunica la brutta notizia ai fan spiegando che la data prevista aper il 16 febbraio è saltata. “Mi dispiace informarvi che ieri sera (sabato) midovuta recare al pronto soccorso per un problema addominale e attualmentericoverata in. I dottori che mi hanno in cura hanno comunicato che noninsufficientementeper esibirmi questa sera”, scrive la star. “molto dispiaciuta di non poter salire sul palco oggi. Non vedevo l’ora di riunirmi ai miei incredibili fan qui in Perù”. I piani didi tornare al più presto in forma per riprendere il tour mondiale partito solo pochi giorni fa a Rio de Janeiro dopo la vittoria ai Grammy per il miglior album pop latino: “Spero di essere dimessa domani così potrò tornare a esibirmi” spiega, facendo sapere che la data cancellata verrà recuperata: “Il mio team e i promoter stanno già lavorando a una nuova data da comunicarvi.