Sgambaro | | Noi pionieri del grano duro italiano da 25 anni

"CERCO ILperfetto per fare la pasta più buona d’Italia". Per Pierantonio(nella foto in alto), presidente della, la pasta non ha segreti. Per lui deve essere semplicemente eccellente, il che significa buona, sicura, nutriente, 100% italiana. I fratelli Pierantonio, Roberto e Sandrastanno assumendo il pieno controllo dello storico pastificio veneto, acquisendo le partecipazioni finanziarie dei cugini Flavio, Valentina e Maria Antonietta. L’accordo favorisce anche l’ingresso in azienda della quarta generazione, confermando la volontà di restare indipendenti: una famiglia italiana della pasta, dal 1947. Presidente, come sono andate le cose in quanto ad assetto proprietario? "Sono molto soddisfatto di aver raggiunto questo importante accordo. L’interesse ricevuto anche da parte di multinazionali straniere evidenzia le potenzialità di sviluppo della nostra azienda.