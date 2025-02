Lanazione.it - Sfondano supermercato con la ruspa per rubare le cassaforti: notte di paura

Prato, 17 febbraio 2025 –di follia a Prato, dove il punto vendita Eurospin di via Cava è stato pesantemente danneggiato con unada una banda di malviventi. L’obbiettivo erano le casseforti delstesso. E’ accaduto nellatra domenica e lunedì. La banda ha usato un mezzo da lavoro per entrare dentro l’esercizio commerciale. Che è stato letteralmente sfondato. L’obbiettivo era il denaro contenuto nelle casseforti. I malviventi hanno provato a portarle via con dei camion ma l’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dall’allarme delche è prontamente scattato, li ha fatti desistere. Un colpo che era stato studiato nei minimi dettagli, con tanto di mezzo da lavoro appunto per entrare dentro il punto vendita. Laè un bobcat, un mezzo più piccolo di unanormale di solito usato per lavori stradali.