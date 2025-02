Seul blocca l' app cinese di IA DeepSeek

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.02 Le autorità sudcoreane hanno dichiarato che l'applicazionedi intelligenza artificialeè stata rimossa dalle app store locali in attesa di una revisione della sua gestione dei dati degli utenti. Choi Janghyuk, vicepresidente della Commissione per la protezione dei dati personali di Seoul, ha dichiarato in conferenza stampa cheè stata rimossa mentre le autorità "esaminano a fondo le pratiche di trattamento dei dati personali diper garantire la conformità" con le leggi locali.