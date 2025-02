Anteprima24.it - Servizio Civile Acli: prorogati i termini per la presentazione delle domande

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSono statiper poter presentare la domanda diper il Bando volontari 2024: c’è tempo fino alle 14.00 del 27 febbraio 2025 per presentare domanda di candidatura ai progetti approvati sul territorio provinciale. Lo comunicano leprovinciali di Benevento e i Giovanifacendo seguito all’annuncio dato direttamente dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al coordinatore nazionale GA, Simone Romagnoli. Possono iscriversi i giovani tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni) consultando il sito https://www..it// dov’è possibile individuare un progetto tra quelli appartenenti all’ente proponente, in Italia o all’estero. All’interno della sezione Cercaposto è possibile trovare i riferimenti puntuali sul territorio di attuazione, titolo progetti, ente attuatore, codici, ecc.