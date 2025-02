Sport.quotidiano.net - Serie C: procede spedita anche la francesco francia. perde terreno molinella costretta alla resa a vignola. Folli e Carnovali, la coppia d’oro della capolista Cmo. La Virtus Medicina non molla

SorvolaSan Lazzaro il cargodel girone G diC Cmo Ozzano, che nel derby sull’assevia Emilia espugna il parquetBsl 75-93 grazie ai 45 punti: per gli ozzanesi di coach Grandi è la sesta vittoria consecutiva che lascia inalterato il divario con laseconda. Per i gialloneri di coach Bettazzi,terza vittoria di fila, è arrivato il successo esterno con un Cvd Casalecchio in crisi (quinto ko filato): al Cabral finisce 61-81 col beneficio di 4 uomini in doppia cifra, Morara (16), Corcelli (11), Iattoni (10) e Zambon (14). Frangente positivo per la, che vince la quinta gara consecutiva a Novellara e si porta nel gruppo a quota 24, minacciando così le prime posizioni., che scivola nella delicata trasferta sul campo die abbandona temporaneamente il podio.