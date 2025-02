Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi sorride a metà. Sono tre gli squalificati

Non solo tre punti d’oro in classifica. Il successo di Pontedera ha lasciato in eredità tanti motivi per cuire in casa. La vittoria in trasferta con clean sheet annesso mancava addirittura da 10 mesi, dal 3-0 di San Mauro il 14 aprile di un anno fa in D. Poi gli attaccanti hanno ritrovato con Fossati e la magia di Cortesi quel gol su azione che mancava dadicembre, quando Gerbi aveva chiuso i conti nel 3-1 di Sestri. Numeri che si abbinano alla gara tatticamente perfetta preparata da mister Serpini che senza i due ’cervelli’ Mandelli e Contiliano ha scelto di rinunciare al play ’classico’ mettendo Amayah sul trequartista Scaccabarozzi (non pervenuto) e alternando Figoli e Puletto a giocare la palla. Con risultati devastanti per il Pontedera, come spiegato dal tecnico toscano Menichini a fine gara.