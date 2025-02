Sport.quotidiano.net - Serie B, il tecnico: "La classifica è interessante, ma i conti si faranno solo alla fine». L’Hokkaido soddisfa Guarnieri: "Superato un momento delicato»

Le difficoltà digirone di andata sono in archivio, la risposta ai ko con Mirandola e Benacus e a un mese vissuto con i problemi fisici di Ricci Maccarini, Popov e Reccavallo è arrivata. Dopo la vittoria su Cazzago, ecco il bis concesso a Montichiari: 6 punti e nessun set ceduto da parte della Hokkaido, nelle prime due gare giocate nel girone di ritorno. Bologna c’è e ha reagito: terza in, ha due punti in meno di Transport Villadoro, che ha però una gara in più: i rossoblù, insomma, restano in corsa per il secondo posto che significa playoff e scavano il solco su Scanzorosciate, a -5 dopo i ko Mirandola e Dual Caselle. "Sono contento, abbiamo risposto a un periodo", racconta ilFrancesco. Perché rispondere con forza al primodi pressione e difficoltà, per la seconda squadra più giovane del girone C del campionato di B maschile di volley, non era nè facile nè scontato.