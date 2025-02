Sport.quotidiano.net - Serie B, accuse di insulti razzisti per il fantasista della Cremonese: lui nega tutto. Dorval e Vazquez subito sentiti dalla procura federale

A “scaldare“ sabato il finale di partita tra Bari edi B, molto più dell’autogol di Bianchetti che in pieno recupero ha sancito il pareggio dei pugliesi, è stato un controverso episodio che avrebbe visto protagonisti il biancorosso Mehdi, franco-algerino, e il grigiorosso Franco(nella foto), argentino. Più ancora del risultato si è parlato di uno “scontro“ tra i due giocatori, durante il quale ilavrebbe rivolto offese razziste al giocatore pugliese, che in seguito è uscito dal campo in lacrime. Dal’accaduto ha avuto una lettura ben diversa sui due fronti. Il Bari ha voluto denunciare il fatto e si è schieratoparte di, che anche nella partita con la Reggiana harazziali che hanno portato alla sospensione dell’incontro per 7’.